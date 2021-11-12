طقس العراق: استمرار في انخفاض درجات الحرارة

2021/11/12 | 12:24 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة ، فيما توقعت استمرار الانخفاض في درجات الحرارة.وذكر بيان للهيئة، أن “طقس البلاد يوم غد السبت، في عوم البلاد سيكون صحواً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، ، أما الرياح فستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س”.وأشار الى أن “الطقس يوم الأحد المقبل سيكون صحواً الى غائم جزئي في المنطقة الوسطى ،وصحواً في المنطقة الشمالية ،وصحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية والجنوبية، أما الرياح فستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة […]

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