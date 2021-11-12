ورد جوري دمشق - منير المجيد

2021/11/12 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منير_المجيد لم أكن على خطى ««شاؤول» في التحضّر للذهاب إلى دمشق، بعد حصولي على شهادة الثانوية.



شاؤول، الذي في «طريق دمشق» وبعد أن لفحته أنوار المسيح، تحوّل من الجزّار المُنتقم إلى القديس بولس الرسول.



من اليرقة إلى الفراشة.وَلَدُ القامشلي المُغبرّة قاسية االملامح، إلى مدينة بردى والياسمين.



كليشيهات لم أعرها الإهتمام.كان لا بدّ من تغيير مظهري تماشياً مع حقيقة أنني أترك سنّ المراهقة إلى عالم الرجال.



تركت ......





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