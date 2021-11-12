نساء أمل -12- - نادية خلوف

2021/11/12 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف زلمة ولا موزلمة ؟ أسأل نفسي هذا السؤال منذ عشرين عام .هكذا تقول أمل .



تزوجت صديقتي لمياء في سن العشرين ، وصديقتي رولا في سن الواحد والعشرين ، صديقتي ميسون في الثانية و العشرين ، شعرت بالعنوسة فبحثت عن شخص لديه مواصفات كي أغيظ الجميع .رأيت شخصاً مشرداً بلا انتماء يحمل شهادة طب ، قلت أتزوجه و أنظفه ، ونكون أسرة أقودها .



تزوجته دكتور، كنت أقولها بالفم الملآن ، هو إنجاز .



لم أكن سعيدة، ولا تعيسة ، لك ......





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