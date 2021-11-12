شاهد مذيعة CNN تتعلم الرقص الأيرلندي التقليدي في إكسبو 2020 دبي

2021/11/12 | 12:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "ريفردانس"، فرقة الرقص الأيرلندية الشهيرة التي ظهرت على الساحة عام 1994، ستصعد قريبًا على خشبة المسرح في إكسبو 2020 دبي.تتحدث مذيعة CNN، بيكي أندرسون، مع طاقم الفرقة بل وتنضم إليهم في رقصة سريعة.

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