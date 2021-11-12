مؤتمر دولي في باريس لدعم الانتخابات في ليبيا

2021/11/12 | 12:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستضيف فرنسا مؤتمرا دوليا حول ليبيا يوم الجمعة، حيث تتجه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا إلى انتخابات طال انتظارها، الشهر المقبل، وهي عملية اقتراع تأمل القوى الإقليمية والعالمية أن تخرج الدولة الغنية بالنفط من عشر سنوات من الفوضى.

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