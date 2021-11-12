2021/11/12 | 12:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة عن تفكيك عصابة منظمة مختصة في الإتجار بالهيرويين والكوكايين من بينهم رعايا أجانب.وقال بيان لمصالح أمن ولاية الجزائر، “تمكنت فرقة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالمقاطعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفكيك شبكة تقوم بتهريب المخدرات في أحشاء عناصرها المركز الخبري الوطني.

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