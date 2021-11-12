2021/11/12 | 12:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اكتشفت السلطات الصحية الفرنسية مؤخرا متحورا جديدا من فيروس كورونا في مدرسة بمدينة باناليك في شمال غرب فرنسا.وأوضحت السلطات أنه تم التعرف على المتحور الجديد في مدرسة منى أوزوف الابتدائية في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فرنسا ترصد متحور جديد من فيروس كورونا المركز الخبري الوطني.

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