الملكة إليزابيث الثانية تشارك في حفل رسمي الأحد في لندن

2021/11/12 | 12:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في لندن في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2021 © تصوير مشترك/اف ب/ارشيف فرانك أوغستين لندن (أ ف ب) – أعلن قصر باكنغهام أن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية التي اضطرت مؤخرا لتقليص التزاماتها العامة بناء على نصيحة الأطباء، ستشارك كما كانت ترغب في مراسم “الذكرى” الأحد في لندن، لكنها تخلت عن […]

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