ميسان تطلق برنامج للنهوض بالرياضة النسوية

2021/11/12 | 12:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان -واع - شذى السوداني أطلقت مديرية شباب ورياضة ميسان الشعبة النسوية برنامجاً يهتم بتطوير الرياضة النسوية وخاصة بكرة القدم النسوية في ميسان والتي تعد النواة الاولى لهذه اللعبة .وقال مديرية الشباب والرياضة في المحافظة شريف البخاتي ميسان لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة إنه "وبدعم من قبل محافظ ميسان وقسم تمكين المرأة وبالتعاون مع قسم النشاط الرياضي في المعهد التقني في ميسان انطلقت النواة الاولى للرياضة النسوية وخاصة في لعبة كرة القدم النسوية"، مشيراً الى ان "فقرات البرنامج تضمن محاضرات حول نشأت كرة القدم النسوية وكيفية تطويرها وايضا إقامة مباريات بكرة القدم لفريق مديرية الشباب النسوي وايضا مباراة بكرة الجرس للمكفوفين من قبل مؤسسة الكفيف في ميسان".بدورها، اكدت أن "مسؤولة الشعبة النسوية في مديرية شباب ورياضة سهاد محسن ميسان لوكالة الانباء العراقية (واع) أن: "هذه الخطوة هي ضمن برنامج تطويري للرياضة النسوية والتي اكتسبتها من خلال تجربتي الاخيرة في المانيا"، لافتة الى أن "تشكيل فريق نسوي لكرة القدم هي خطوة تعد الاولى في المحافظة".

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