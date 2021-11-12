كربلاء.. ضبط 11 سارقاً وإنهاء 7 مشاجرات والقاء القبض على مطلوبين من قبل النجدة

2021/11/12 | 12:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قسم شرطة النجدة في محافظة كربلاء،

الجمعة، عن ضبط 11 سارقاً والقاء القبض

على عدد من المطلوبين وإنهاء 7 مشاجرات.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان، تلقته

وكالة نون الخبرية، انه "في إطار العمل

المتواصل

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