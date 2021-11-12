وكالة نون حذرت منه في وقت سابق.. عشرات الحوادث المرورية في مشروع متلكئ وسط كربلاء (فيديو)

2021/11/12 | 12:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً

مصوراً، اكدت خلاله حدوث عشرات الحوادث

المرورية في مشروع متلكئ بمنطقة باب

طويريج وسط كربلاء.

وكانت وكالة نون الخبرية، قد نشرت

تقريراً طالب خلاله اهالي المنطقة

ب

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