2021/11/12 | 12:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الجمعة، بنحو 5%، وذلك في ظل تراجع إمدادات الغاز إلى الأسواق الأوروبية، بما في ذلك من النرويج.وصعدت العقود الآجلة للغاز لشهر ديسمبر المقبل في مركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار الغاز في أوروبا تعود للارتفاع مجددا المركز الخبري الوطني.

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