الصحة تشترط تلقيح البالغ أعمارهم 12 عاماً فما فوق بموافقة أولياء أمورهم

2021/11/12 | 13:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اشترطت وزارة الصحة موافقة أولياء أمور الطلبة ممن تتراوح أعمارهم من 12 عاما فما فوق بغية تلقيحهم، فيما أكدت أنَّ قرار تطعيم الأطفال لا يزال قيد الدراسة وهو مرتبط بموافقة منظمة الصحة العالمية.

وقال مدير الصحة العامة رياض الحلفي إن الوزارة لم تسجل أي آثار جانبية خطيرة في الملقحين منذ بداية حملة التلقيح حتى الآن، إذ أثبت اللقاح عدم خطورته وفعاليته، وفي حالة الإصابة تكون أقل شدة، ومدة الشفاء أقصر، ولا يحتاج المصاب إلى الرقود في المستشفى.

وأوضح مدير الصحة العامة أن قرار إعطاء اللقاح حاليا للأطفال بأعمار 5 أعوام فما فوق سينفذ في العراق بعد الحصول على موافقة منظمة الصحة العالمية

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