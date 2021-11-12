2021/11/12 | 13:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت ادارة مطار البصرة الدولي، اليوم الجمعة، خطة لتطوير وتأهيل المطار خلال موازنة العام المقبل 2022 لتشمل تطوير وتوسعة وتشجير وإنارة بوابة المطار وكذلك ترصيف البوابة.وقال مدير المطار مرتضى عبد الزهرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن خطة تطوير وتأهيل مطار البصرة المركز الخبري الوطني.

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