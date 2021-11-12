2021/11/12 | 13:15 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائبة سابقة: أعداد البطاقات الانتخابية الباطلة التي اعلنت عنها المفوضية تثير الشكوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/12 | 13:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة سابقة: أعداد البطاقات الانتخابية الباطلة التي اعلنت عنها المفوضية تثير الشكوك) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة سابقة: أعداد البطاقات الانتخابية الباطلة التي اعلنت عنها المفوضية تثير الشكوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).