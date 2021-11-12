انفجار يستهدف مسجدا شرقي أفغانستان وأنباء عن وقوع إصابات

2021/11/12 | 13:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة "رويترز" بأن انفجارا

استهدف اليوم الجمعة مسجدا، في ولاية

ننجرهار شرقي أفغانستان، وبحسب

المعطيات الأولية أسفر عن إصابة 12 شخصا

على الأقل.

ونقلت الوكالة عن سكان محليين أن

الانفجار ضرب مسجدا

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