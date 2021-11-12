دولة عربية تقرر حظر استيراد مركبات

2021/11/12 | 13:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة التجارة والصناعة المصرية

القرار الوزاري 533 لسنة 2021 الخاص بوقف

استيراد المكونات الأساسية للمركبات

ذات الثلاث عجلات "التوك توك"، وتشمل

القاعدة والشاسيه والمحرك.

وبينت الوزارة أن هذا القر

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