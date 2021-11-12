الغزي يصدر توجيهًا للمؤسسات الحكومية بشأن “غابة بغداد”

2021/11/12 | 13:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وجّه الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، الجمعة، المؤسسات الحكومية كافة للعمل بشكل تكاملي لإنجاح مشروع “غابة بغداد”.وقال الغزي في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “استكمال مشروع غابة بغداد […]

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