2021/11/12 | 13:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة، الجمعة، توجيه دوائرها كافة إلى الاستعداد اللازم لموجة وبائية رابعة.

وبحسب وثيقة رسمية للوزارة اطلع عليها NRT عربية، (12 تشرين الثاني 2021)، أن "الموقف الوبائي لبعض المحافظات ينذر باحتمالية حدوث موجة وبائية رابعة"، مشيرة إلى أن "هناك نسب متدنية باخذ اللقاح في بعض المحافظات".

ودعت الوزارة إلى "ضرورة اتخاذ الاستعدادات اللازمة مع توفير الأسرة الكافية والأدوية والمستلزمات ورفع نسب التغطية باللقاحات للفئات المشمولة كافة، ومتابعة تنفيذ توجيه رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية الثانية والعشرين بتاريخ 8/6/ 2021".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موقف غير مطمئن من الصحة وتوجيه سريع لدوائرها كافة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موقف غير مطمئن من الصحة وتوجيه سريع لدوائرها كافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).