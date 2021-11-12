من القوى المستفيدة من إعادة الإنتخابات في العراق ؟

2021/11/12 | 13:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اكد الباحث الأكاديمي ماجد الربيعي، اليوم الجمعة، ان اعادة الانتخابات ستحقق فوز بمقاعد كبيرة للتيارات المدنيةوالعلمانية.

وقال الربيعي في حديث تابعته (بغداد اليوم)، أن "لا شيء كبيراً أو مهماً سيحدث، وبات واضحاً أن الأحزاب الكبيرة عرفتمفاتيح اللعبة الانتخابية، وطريق الفوز سواء كان ذلك بالمال السياسي أو التزوير أو حتى من خلال حيلة توزيع الدوائرالانتخابية، وممارسة الضغوط إعلامياً أو سياسياً، أو حتى تحريك الشارع عبر افتعال حوادث أو تحركات ذات منحى ديني أوطائفي أو أمني وغير ذلك".

واستطرد الربيعي "أتوقع أيضاً أن تحصل التيارات المدنية والعلمانية والمستقلين على مقاعد أكثر بكثير مما حصلت عليهسابقاً، لأنها أصبحت تعي دورها، قبل الانتخابات وأثناءها، فاكتسبت بعض الخبرة في توزيع مرشحيها، ومراقبة الانتخابات،وكيفية القيام بالدعاية والترويج، فضلاً عن نفور ناخبين كثر من التصويت للأحزاب الدينية وممارساتها ومحاولة تمسكهابالسلطة أو بامتيازاتها على الرغم من خسارتها تأييد قطاعات كبيرة من الشعب".

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