عقبات وجهود وآمال في مؤتمر غلاسكو للمناخ

2021/11/12 | 13:26 - المصدر: بغداد اليوم

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عشية انتهاء أعمال مؤتمر غلاسكو للمناخ رسميا، دعت الرئاسة البريطانية لكوب-26 إلى "تسوية" لتجنب الفشل، بينما طالب العلماء باتخاذ خطوات حاسمة وفورية.

لكن النسخة الأولى من القرار النهائي التي نُشرت الأربعاء لم تحظ بإجماع، ولا يزال المفاوضون من 200 دولة المجتمعون في غلاسكو منذ 31 تشرين الأول/اكتوبر يعملون حتى الساعة 18,00 من الجمعة، موعد نهاية الاجتماعات نظريا.



ويرجح أن تستمر إلى ما بعد ذلك.

واعلن ألوك شارما رئيس الخميس "لا يزال هناك الكثير من العمل يتعين القيام به".

وأضاف "أشعر بالقلق من المشاكل التي لا تزال قائمة في قضايا التمويل عشية انتهاء المؤتمر" داعياً إلى التحلي بـ"الطموح" وتقديم "تنازلات".

وأوضح "كما قلت بالأمس، فإن العالم يراقبنا ويود أن يرانا نعمل معًا ونصل إلى توافق.



ولا يمكننا أن نخذله".

رغم الالتزامات الجديدة مع استحقاق العام 2030 التي تم الإعلان عنها قبل وبعد بدء مؤتمر الأطراف، لا يزال كوكب الأرض يتجه نحو ارتفاع "كارثي" في درجات الحرارة بمقدار +2,7 درجة مئوية، وفقًا للأمم المتحدة.

ويظل ذلك بعيدًا عن أهداف اتفاقية باريس للحد من ارتفاع درجة الحرارة "أقل من ذلك" ب+2 درجة مئوية مقارنة بحقبة ما قبل العصر الصناعي، إذا أمكن +1,5 درجة مئوية.

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