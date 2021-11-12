الغزي يؤكد اهمية استكمال مشروع

2021/11/12 | 13:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد الامين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، اهمية استكمال مشروع غابة بغداد ، واصفا المشروع بانه :" من المشروعات السياحية والترفيهية المهمة، التي تمثل متنفسا لسكان العاصمة".ووجّه الغزي ، خلال ترؤسه اجتماعا مشتركا ضم امين بغداد علاء المعمار ورئيس ديوان الرقابة المالية رافل ياسين ، المؤسسات الحكومية كافة بالعمل بشكل تكاملي لانجاح الملف الخدمي، بضمنه مشروع غابة العاصمة بغداد./ انتهى

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