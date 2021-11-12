اصابة 12 شخصا بانفجار في مسجد بافغانستان

2021/11/12 | 13:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اصيب مالايقل عن 12 شخصا في انفجار استهدف مسجدا بافغانستان .وبحسب / رويترز / فان الانفجار استهدف مسجدا في ولاية ننجرهار شرقي افغانستان./ انتهى

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