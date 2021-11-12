شاهد رد فعل مذيعان تعرضا لخدعة على الهواء مباشرة

2021/11/12 | 13:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مقلب طريف تعرض مقدما البرامج الكوميدية، جيمي كيميل وجيمي فالون لخدعة على الهواء مباشرة، عندما تبادل الممثلان ريان رينولدز وويل فيريل الظهور في برنامجيهما دون علمهما، حيث كان من المقرر أن يظهر فيريل مع جيمي فالون، ورينولدز في برنامج جيمي كيميل، لكن ما حدث كان العكس.

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