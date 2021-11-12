قلق للاتحاد الأوروبي واستفزاز للناتو.. تدريبات عسكرية روسية-بيلاروسية مشتركة

2021/11/12 | 13:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت روسيا وبيلاروسيا تدريبات عسكرية مكثفة يوم الجمعة، حيث حذرت بولندا العضو في الناتو من “استفزازات” محتملة مع تصاعد التوترات على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي.

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