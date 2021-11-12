صحيفة: حظر المغرب للمساكنة والعلاقات الرضائية يخنق السياحة

2021/11/12 | 13:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى تفشي فيروس كورونا إلى انخفاض عدد السياح الأجانب في المغرب بنسبة 80%، لكن ما زاد الطين بلة بالنسبة للفنادق هو الحظر المغربي على ممارسة الجنس خارج إطار الزواج الشرعي، بحسب مجلة الإيكونوميست.

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