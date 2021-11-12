رحلة في تاريخ ثورة أكتوبر - ارام محاميد

2021/11/12 | 13:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ارام_محاميد ثورة أكتوبر في روسيا كانت ثورة تحدت التاريخ العالميّ بأسره، ليسَ لكونها أول ثورة تقود الشيوعيين إلى السلطة فقط، أيضًا لكونها في روسيا تحديدًا، ذلك البلد الّذي لم تكن أنظار ماركس وانجلز تتطلَع اليه ليكونَ شرارة الثورة الاشتراكية في العالم.



فكرة قيام ثورةٍ في روسيا جلبت معها نقاشات فكرية عاصفة داخل الحركة العمالية العالمية والروسية.



أول نقطة ابدأ بها هي عرضٌ تاريخيّ موجز أسميها "الماركسية مح ......





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