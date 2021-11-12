قراءة أولية لوثيقتي - التطبيع العربي - مع النظام السوري - صلاح بدرالدين

2021/11/12 | 13:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صلاح_بدرالدين تعريف : الوثيقتان تشكلان معا المشروع الأردني للتطبيع مع النظام السوري ، احداهما ملحق سري كبرنامج تفصيلي عملي للوثيقة الاصلية ، وقد مهد وزير خارجية الأردن في مقابلة مع احدى القنوات الامريكية قبل نشرهما بقليل بالقول " التطبيع مع النظام السوري ليس خيارا " أي أمر محتم ، وتعامل مع أمر واقع قائم على حد قول رئيس المخابرات الأردني ، كما برر المسؤولون الاردنييون طرح المبادرة المعبرة عن سياسة جديدة ، والتي ......





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