ماركس: القيمة شبه المادية - عبد الحسين سلمان

2021/11/12 | 13:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_الحسين_سلمان في الكتاب الأول من ( رأس المال) وفي الفصل الأول , الفقرة الثالثة والتي بعنوان ( شكل القيمة أو القيمة التبادلية) , أستخدم ماركس مصطلح من تركيبه و نحته شخصياً وهو :Wertgegenstaendlichkeit دعونا نقرأ الترجمات العربية الثلاثة المتوفرة ثم نعود للترجمة الانكليزية والفرنسية, وبعدها نعود الى معنى هذه الكلمة.أولاً : الترجمات العربية 1.



في ترجمة الدكتور ( فهد كم نقش) والصادرة عن ( دا ......





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