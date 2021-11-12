التجارة في مواجهة ارتفاع أسعار الخبز

2021/11/12 | 13:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوزير ناقش مع الفرق الرقابية سبل دعم ايصال مادة الطحين.

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