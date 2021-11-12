تركبا تمنع العراقيين من السفر على خطوطها الى بيلاروسيا

2021/11/12 | 13:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت شركة الطيران البيلاروسية بأن تركيا قررت منع السوريين والعراقيين واليمنيين من الصعود على متن رحلات جوية متوجهة إلى بيلاروسيا، التي يتهمها الاتحاد الأوروبي بالوقوف وراء أزمة تدفق المهاجرين الجديدة.

ويتهم الاتحاد الأوروبي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بتنسيق وصول هذه موجة جديدة من المهاجرين واللاجئين إلى الاتحاد الاوربي، ردا على العقوبات الأوروبية التي فرضت على بلاده بعد القمع الوحشي الذي مارسه نظامه بحق المعارضة.



ولوح الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة على مينسك وشركات الطيران التي تنقل المهاجرين ربما بدءا من الاثنين.

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