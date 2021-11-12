ديالى..أوامر عليا بإعادة النظر في منظومة الأمن

2021/11/12 | 13:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اكد عضو لجنة الامن في مجلس النواب المنحل عباس صروط، اليوم الجمعة، وجود اوامر عليا في اعادة النظر بمنظومة امن ديالى.وقال صروط في حديث صحافي، ان “ديالى تشكل عراقا مصغرا بمكوناتها […]

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