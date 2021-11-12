التجارة تطمئن المواطنين: لدينا خزين كافِ من مادة الطحين

2021/11/12 | 13:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحثت وزارة التجارة، الجمعة، سبل ايصال مادة الطحين للمواطنين والسيطرة على ارتفاع أسعار الخبز والصمون، فيما أشارت الى وجود خزين كاف من مادة الطحين.

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وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (12 تشرين الثاني 2021)، إن "وزير التجارة علاء الجبوري، زار دائرة الرقابة التجارية والمالية في الوزارة والتقى بالفرق الرقابية المشرفة على عملية التدقيق في الأسعار ومراقبة المطاحن الأهلية والحكومية".

وأضاف أن "الوزير ناقش مع الفرق الرقابية سبل دعم ايصال مادة الطحين الجيد للمواطنين وتحديد سعر مادتي الخبر والصمون في الأفران الأهلية المنتشرة في عموم البلاد"، مؤكداً "أهمية تضافر الجهود من أجل السيطرة على ارتفاع الأسعار التي تشهدها بعض المحافظات".

وأشار الى أن "الوزارة جادة في عملية إنتاج مادة الطحين الجيد للمواطنين وتوزيعه ضمن البطاقة التموينية"، مبيناً أن "الكمية التي توزعها وزارة التجارة الى المطاحن الأهلية تصل الى 450 ألف طن".

وتابع حنون أن "الجبوري، نفى عند مقابلته الفرق الرقابية، عدم وجود خزين لمادة الحنطة"، مؤكداً أن "مخازن الوزارة تكفي للأشهر المستقبلية بما يتلاءم مع متطلبات المواطنين، فضلاً عن التنسيق مع جهاز الأمن الوطني لمراقبة حركة السوق ومستوى الأسعار".

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