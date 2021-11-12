الاتحاد الكردستاني يكشف عن عمليات تهجير بسبب التوغل التركي - عاجل

2021/11/12 | 13:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

كشف الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الجمعة، عن عمليات تهجير بسبب التوغل التركي في بعشيقة وبعض اراضي الاقليم.

وقال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني أريز عبدالله في حديث تابعته (بغداد اليوم)، أن "تركيا هي محتلة للأراضي العراقية، والقصف التركي لمناطق كردية مستمر، والحجة هو ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني (PKK)".

ولفت الى أن "هناك معسكرا كبيرا للأتراك في مدينة بعشيقة، وهي مدينة لا يوجد فيها أي عنصر من عناصر حزب العمال الكردستاني، أو المناطق المحيطة بها"، مؤكدا "رأينا في الآونة الأخيرة قصف معسكرات تركية في بعشيقة وغيرها، لكن بصراحة لا نعلم مصدرها، وليس هناك جهة تعلن رسميا وتتبنى هذا القصف، لكن هل هي الفصائل المسلحة أو غيرها لا نعرف".

واردف أن "للتوغل التركي انعكاسا خطيرا على إقليم كردستان، حيث تجري عمليات تهجير، لاسيما وأن تقدم هذه القوات مستمر، ومع الأسف وسط صمت حكومي تام".

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