عمليات الأنبار تقبض على عدد من المطلوبين وتواصل مطاردة داعش

2021/11/12 | 13:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

تمكنت قيادة عمليات الانبار، اليوم الجمعة، من القاء القبض على عدد من المطلوبين خلال عملياتها المتواصلة لملاحقة خلايا وفلول داعش.

وقالت القيادة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنها "مستمرة في دك أوكار الإرهابيين ومطاردة فلول داعش ورفع المخلفات الحربية سعياً لتحقيق الأمن والاستقرار ضمن قاطع المسؤولية".

وأضافت ان " القطعات التابعة للقيادة من خلال لواءي المشاة 38 - 40 الفرقة العاشرة تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المطلوبين للقضاء وفق مواد جنائية مختلفة"، مبينة انه "تم تسليم جميع المطلوبين إلى الجهات المختصة، لينالوا جزاءهم العادل".

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