مصر في مواجهة انغولا اليوم بتصفيات المونديال

2021/11/12 | 13:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ يلتقي المنتخب المصري بكرة القدم نظيره الانغولي مساء اليوم الجمعة ،في اطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات للتصفيات القارية الافريقية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2022 .كما سيلتقي منتخب مصر بقيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش منافسه الغابوني في ختام المجموعة الإفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم يوم السادس عشر من الشهر الحالي في القاهرة على ملعب الجيش ببرج العرب " .وكان المنتخب مصري قد حقق فوزاً صعباً فى افتتاح مشوار التصفيات بالفوز على أنغولا فى القاهرة بهدف نظيف، قبل أن يتعادل خارج الديار بهدف لمثله أمام الغابون، ثم عاد الفريق المصري ليفوز على ليبيا بهدف دون رد في القاهرة، قبل الفوز في بنغازي بثلاثية نظيفة " .ويتصدر منتخب مصر المجموعة السادسة بتصفيات المونديال بعشر نقاط، ويحل منتخب ليبيا بالمركز الثاني بست نقاط، فيما يأتي منتخب الغابون في المركز الثالث بأربع نقاط، وياتي منتخب أنغولا آخر المجموعة برصيد ثلاث نقاط ".ويصعد للدور الثانى من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم المنتخب صاحب المركز الأول في المجموعة فقط، حيث يخوض مباراتين فاصلتين لحسم التأهل لكأس العالم 2022./انتهى2

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