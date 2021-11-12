2021/11/12 | 13:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بحثت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، سبل ايصال مادة الطحين للمواطنين والسيطرة على ارتفاع أسعار الخبز والصمون، فيما أشارت الى وجود خزين كاف من مادة الطحين.وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التجارة تطمئن المواطنين بشأن أزمة الطحين المركز الخبري الوطني.

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