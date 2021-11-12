خلال الحفلات الموسيقية والفعاليات.. هكذا تعرف إذا كانت الحشود حولك خطيرة

2021/11/12 | 14:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل 9 اشخاص وأصيب العشرات عندما اندفع حشد مكتظ نحو منصة موسيقية في مهرجان بمدينة هيوستن الأمريكية.يقول خبراء سلامة الحشود إن التعرف على العلامات التحذيرية التي تشير إلى أن الحشد قد يتحول إلى خطر أمر بالغ الأهمية.

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