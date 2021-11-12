2021/11/12 | 14:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت المديرة العامة لمنظمة جودة المعايير بمحافظة إيلام جنوب غربي إيران، مهناز همتي، عن تصدير 53 الفا و494 طنا من البضائع القياسية إلى العراق عبر حدود مهران الدولية منذ 21 آذار/مارس وحتى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تصدر 50 ألف طن من البضائع للعراق المركز الخبري الوطني.

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