2021/11/12 | 14:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفاد قناة “ABC” الأمريكية بأن جامعة كاليفورنيا الجنوبية وجامعة نيويورك ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أصدرت أمس أوامر بإخلاء مبانيها، بعد تلقيها تهديدات بوجود قنابل داخلها.وقالت الشرطة التي قد أنهت تفتيش المباني في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إخلاء 3 جامعات أمريكية بسبب إشعارات تدعي وجود متفجرات داخلها المركز الخبري الوطني.

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