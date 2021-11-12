2021/11/12 | 14:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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القوات الأمنية تقتل إرهابيً وتدمر وكراً بعملية استباقية في كركوك » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 14:15

واع/

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