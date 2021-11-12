عمليات كركوك تقتل ’داعشياً’ وتلاحق اخر بعد تدمير وكراً لهم في وادي الشاي

2021/11/12 | 14:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، عن قتل احد عناصر داعش وإصابة اخر في عملية استباقية بوادي الشاي.

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وذكرت الخلية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (12 تشرين الثاني 2021)، انه "بتخطيط وإشراف من قبل قيادة العمليات المشتركة، نفذت قطعات المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك من خلال اللواء ٤٥، صباح اليوم، عملية أمنية استباقية نوعية في وادي الشاي".

واضاف البيان ان "العملية أسفرت عن تدمير وكر للإرهابيين بداخله مواد متنوعة وقتل احد عناصر عصابات داعش الإرهابية، وجرح عنصر اخر من داعش"، موضحاُ ان "العملية مازالت مستمرة للبحث عن هذا الإرهابي وتطهير المنطقة".

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