مرجع ديني يوجه رسالة عاجلة للقوى السياسية ويحذرهم!

2021/11/12 | 14:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا المرجع الديني السيد محمد تقي المدرسي، الجمعة، السياسيين العراقيين الى تغليب مصالح البلد العليا من خلال التحاور والتعاون والتكامل، محذرا اياهم من عدم الإنجرار بالبلد الى مجهول لا يحمد عقباه.

وقال المدرسي في خطبة الجمعة تابعها NRT عربية، (12 تشرين الثاني 2021)، انه "لابد من إنهاء منطق التعالي وإستبداله بمنطق التعاون والتكامل لأننا نعيش جميعا في هذا البلد وعلينا التعاون فيما بيننا للنهوض بواقعه وخدمة أبناءه، وإن ثقافة الإقصاء والتهميش لن تنفع أحدا".

وحث، "جميع الأطراف الى اعتماد لغة الحوار، وتقديم تنازلات فيما يتصورونه حق من حقوقهم ولو بنسبة معينة من أجل وحدة الصف وعدم الإنجرار بالبلد الى مجهول لا يحمد عقباه".

وبين المدرسي، أن "النظام الديمقراطي في العراق رغم وجود بعض الملاحظات عليه، جاء بعد معاناة العراقيين عبر تأريخهم من العديد من الدكتاتوريات، ورغم أن شكل النظام وكذلك الدستور يحتاج الى الكثير من التعديلات إلا أنه يجب أن يكون هو الفيصل في حل الخلافات والإشكاليات بين الجميع، لكي لانسمح بعودة الدكتاتوريات من جديد".

N.A

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