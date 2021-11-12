تركيا تتخذ قرارا بشأن العراقيين بعد أزمة اللاجئين

2021/11/12 | 14:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت هيئة الطيران المدني التركية، الجمعة، إن مواطني سوريا واليمن والعراق لن يسمح لهم بعد الآن بشراء تذاكر طيران من تركيا إلى مينسك وذلك وسط أزمة المهاجرين المتصاعدة بين روسيا البيضاء والاتحاد الأوروبي.

ويقول الاتحاد الأوروبي إن "روسيا البيضاء تشجع الآلاف من الفارين من المناطق التي مزقتها الحروب في العالم على محاولة عبور حدودها، وهدد بفرض عقوبات جديدة قريبا ربما يوم الاثنين على مينسك وشركات الطيران التي تنقل المهاجرين".

وتواجه تركيا وشركة الخطوط الجوية التركية اتهامات بالمساهمة في تدفق المهاجرين، وهو ما تنفيه أنقرة.

وذكرت هيئة الطيران التركية على تويتر "فيما يتعلق بمشكلة عبور الحدود بشكل غير قانوني بين الاتحاد الأوروبي وروسيا البيضاء، فقد تقرر عدم بيع تذاكر سفر للمواطنين من العراق وسوريا واليمن الراغبين في السفر إلى روسيا البيضاء من مطارات بلادنا، وكذلك عدم السماح لهم بركوب الطائرات" المتجهة إلى هناك.

N.A

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