العراق: تحذيرات من

2021/11/12 | 14:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

حذر تيار الحكمة، بزعامة عمار الحكيم، اليوم الجمعة، من خطورة مقاطعة العملية السياسية من قبل بعض الكتل والأحزاب ذات التأثير السياسي والشعبي.

وقال القيادي في الائتلاف محمد اللكاش، لـ(بغداد اليوم) ان انسحاب بعض القوى السياسية من العملية السياسية، سيجعل العملية السياسية في خطر، وانسحاب هذه القوى مبرر كون هناك عمليات تزوير وتلاعب كبيرة وخطيرة حصلت على نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة".

وبين اللكاش ان "عملية التزوير وسرقة الأصوات باتت امرا حقيقيا وواقعيا لوجود ادلة دامغة توكد ذلك، لكن مفوضية الانتخابات ماتزال تتجاهل التعامل مع جميع الشكاوى، ما أدى الى زيادة الشكوك بوجود تلاعب وسرقة للاصوات ".

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