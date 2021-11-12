الفيزا تحرم منتخب دراجات العراق من المشاركة ببطولة عربية (وثيقة)

2021/11/12 | 14:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادحرمت الفيزا منتخب العراق للدراجات من المشاركة ببطولة عربية.وبحسب وثيقة صادرة عن الاتحاد العراقي المركزي للدراجات حصلت عليها (بغداد اليوم)، الجمعة، فان "منتخب دراجات العراق حرم من المشاركة بالبطولة العربية بالدراجات بسبب عدم منح الجانب المصري سمات الدخول للجانب العراقي".

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