عمليات بغداد تطيح بعصابة للإتجار بالأعضاء البشرية

2021/11/12 | 14:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت القوات الأمنية، اليوم الجمعة، من الإطاحة بعصابة للاتجار بالبشر في بغداد.

وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "بناءً على معلومات استخباراتية وتعاون المواطنين بوجود عصابة للاتجار بالأعضاء البشرية ضمن قاطع مسؤولية لواء ٤٤ فرقة المشاة الحادية عشرة، حيث تم تشكيل فريق عمل بإشراف ومتابعة من قبل قائد الفرقة وبالاشتراك مع مفرزة من استخبارات اللواء واستخبارات الداخلية ومكافحة اجرام الاعظمية ومكتب اجرام الاتجار بالأعضاء البشرية".

وأضاف انه "وبعد تحليل المعلومات ومتابعة وجهد استخباري القي القبض على العصابة المكونة من رجل وامرأتين"، مبيناً انه "تم إحالة المتهمين الى القضاء وفق احكام المادة 18 من قانون العقوبات العراقي لينالوا جزاءهم العادل".

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