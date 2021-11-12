الخالصي: على الشعب العراقي ان يصنع مشروعاً سياسياً وطنياً بعيداً عن التدخلات والاملاءات

2021/11/12 | 14:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ قال المرجع جواد الخالصي :" ان المشهد العراقي اليوم يغص بالمتاهات والفتن المتنوعة" ، مؤكداً :" ان التحدي العام يحتّم علينا السعي لبناء العراق واسترجاعه من خاطفيه من القوى الاحتلالية وغيرها"..وشدد الخالصي في خطبته السياسية لصلاة الجمعة في الكاظمية ، على :" ان وحدة العراق ضمن وحدة الامة الواحدة تمنع اي مخطط لتقسيم العراق وتفريقه طائفياً او عرقياً ، و حتى المحاصصة التي جاءت في الدولة، والتي هي من جملة عمليات التقسيم والتفتيت التي ارادوا منها تحطيم العراق وانشاء كيانات باسم الفيدرالية وباسم الحكم الذاتي وغيرها من العناوين الفارغة ".وتابع :" على الشعب العراقي الذي قاطع العملية السياسية والانتخابات الاخيرة بنسبة 90% تقريباً ، ان يعمل بشكل مبرمج لاعادة العراق الى وضعه الطبيعي في المنطقة والعالم ".وخلص الى القول :" ان مقاطعة الانتخابات والعملية السياسية لوحدها ليس حلاً كافياً، بل يجب العمل على تحقيق ودعم البديل الوطني الحقيقي، من خلال صناعة مشروع سياسي وطني خاص ، بعيداً عن تدخلات واملاءات دول الاحتلال ودول المنطقة، يكون مبنياً على وحدة العراق وهوية العراق واستقلال العراق عن سلطة الاجنبي"./انتهى

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