خطيب جمعة النجف يدعو القضاء للحكم على قتلة المتظاهرين

2021/11/12 | 14:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/دعا امام وخطيب جمعة النجف الاشرف صدر الدين القبانجي القضاء للحكم بحق مرتكبي جريمة قتل المتظاهرين والكشف عنهم، واشار الى فتوى حرمة شراء المنتوجات الاسرائيلية.وعبّر القبانجي عن استنكاره لعملية استهداف المتظاهرين والتعدي عليهم وقتلهم، داعيا القضاء العراقي الى الحكم على الجناة وكشف هويتهم.الى ذلك استنكر القبانجي عملية قصف منزل رئيس الوزراء ايا كان فاعله.وفي السياق ذاته عبر خطيب جمعة النجف، عن ترحيبه بالحوار الذي يجريه الاطار التنسيقي للوصول الى قرارات مرضية تهدف الى تهدئة الساحة العراقية.فيما دعا المحكمة الاتحادية الى حسم الطعون بما يخص اصوات المرشحين.من جانب آخر عبر القبانجي، عن ترحيبه بالغاء تأشيرة السفر الى ايران مقدما الشكر لمسؤولي البلدين.وحول المنتوجات الاسرائيلية اشار خطيب جمعة النجف الى فتوى المرجعية الدينية العليا بحرمة شرائها وقال:" من يحب علي بن ابي طالب لا يشتري منتوجات اسرائيلية".وفي الشأن المحلي اشار القبانجي، الى ازمة النفايات في مدينة النجف الاشرف ، داعيا الادارة المدنية وبلدية المحافظة الى تأدية واجبهما وتنظيف المحافظة ، معتبرا ان الايدي العاملة والاموال متوفرة ولكن هي ازمة ادارة./انتهى

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