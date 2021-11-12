2021/11/12 | 14:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري أعلنت القوات الأمنية، اليوم الجمعة، مقتل إرهابي وتدمير وكر بعملية استباقية في كركوك.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “بتخطيط وإشراف من قبل قيادة العمليات المشتركة، نفذت قطعات المقر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل إرهابي بعملية استباقية في كركوك المركز الخبري الوطني.

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